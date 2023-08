Tweede dag Formule 1 op Zandvoort 'zonder veel incidenten' verlopen: vijf aanhoudingen

De vijf werden opgepakt voor winkeldiefstal, diefstal van een brommer, openbaar dronkenschap en een bedreiging. Ook kregen vijftien mensen een boete voor wildplassen.

Burgermeester David Moolenburgh noemt het weinig overlast en een enorm geslaagde dag. "Het is gisteren echt prima verlopen. Er waren 10.000 mensen in het dorp met weinig overlast, eigenlijk was het erg overzichtelijk. Maar met de boetes laten we wel zien dat er wordt opgetreden."

Niet opgefokt

"Mensen trokken zich niets aan van het weer. En gelukkig was het ook niet te warm", vervolgt de burgemeester. "Mensen waren niet zo snel opgefokt. Dat heeft ook bijgedragen aan de sfeer. Het was een mooie dag met elkaar."

Op naar de slotdag. Volg alles in ons liveblog met de laatste nieuwtjes uit Zandvoort.