De Nederlander Loek Hartog won vanmiddag de hoofdrace in de Porsche Supercup. Bij de huldiging stond de 20-jarige coureur dus op het hoogste treetje en klonk het Wilhelmus. Het is voor het Nederlandse publiek te hopen dat het volkslied nog zeker twee keer te horen is vanmiddag: voor aanvang van de race èn na afloop. Dat betekent namelijk dat Max Verstappen de race gewonnen heeft.

Ondertussen is het de grote vraag of de Formule 1 coureurs en het publiek het straks droog houden. De voorspellingen zeggen dat de meeste buien voor 15.00 uur vallen, maar de kans op regen tijdens de race is nog altijd zo'n 60 procent.