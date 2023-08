Kletsnat circuit voor Max Verstappen? Code geel vanwege regenbuien, onweer en hagel

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

F1-gekte Zandvoort

Regenbuien lijken goed nieuws voor Verstappen. Want die is altijd gebaat bij een kletsnat wegdek. Die presteert daar blijkbaar uitstekend op.

Fans in Zandvoort lijken zich er ook weinig van aan te trekken. Want zelfs met poncho's aan in de stromende regen liepen ze gisteren rond. Ook vandaag zijn ze weer massaal in de badplaats aanwezig. Volg alle laatste nieuwtjes uit Zandvoort in ons liveblog.