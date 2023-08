🔴Liveblog F1 Zandvoort: fans in extase, 'hun' Max is klaar voor de race

Wie vandaag naar het circuit in Zandvoort gaat, doet er opnieuw goed aan om een poncho mee te nemen. Maar krijgen we ook een regenrace? Volgens NH-weerman Jan Visser is die kans er wel, maar de meeste regen valt in de loop van de ochtend. Het kan ook flink onweren. Plaatselijk kan er ook wat hagel vallen.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd. Dat geldt voor Noord-Holland tot ongeveer 15.00 uur, het moment dat de race moet beginnen. De middagtemperatuur komt uit op 19 tot 20 graden.