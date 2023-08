🔴Liveblog F1 Zandvoort: volle treinen en poncho's voor regen, fans zijn er klaar voor

Busvervoerder Connexxion heeft vanochtend tussen 8.00 en 9.00 uur al ruim 2.000 passagiers naar de Dutch Grand Prix gebracht. Omdat het flink kan regenen, pakken meer mensen de bus, denkt een woordvoerder. Gisteren werden er ongeveer 7.000 mensen richting Zandvoort gereden, vandaag zijn dat er ongeveer evenveel, is de verwachting. De sfeer in de bussen is gezellig en sfeervol: "Het is echt gezellig, er heerst een goede stemming. Iedereen vindt het leuk er een feestje van te maken."