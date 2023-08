Wachten op een glimp van Max: Zandvoort Update duikt in het oranjegevoel van de Formule 1

Zandvoort Update snoof de sfeer op in het kustdorp, waar het feest tijdens deze eerste dag goed op gang kwam. De tribunes kleurden feestelijk oranje en de sfeer zat er in en om het circuit goed in, maar wat betekent de stormloop van al die Formule 1-fans voor een dorpje met 17.000 inwoners? En hoe was de sfeer onder de supporters en handhavers tijdens de vrije trainingen?

Morgen zijn weer de hele dag uitzendingen van NH. Volg onze liveblog en krijg morgen aan het eind van de dag weer een nieuwe sfeerupdate van dag twee van de Grand Prix.