Hoosbuien en Max in topvorm: Zandvoort Update duikt in het oranjegevoel van de Formule 1

Dag twee van de Grand Prix in Zandvoort was wat het weer betreft misschien minder sensationeel, voor de tienduizenden (Verstappen-)fans was het een dag om van te smullen. De Red Bull-coureur behaalde de snelste tijd: 1.10,567. Hoe verliep deze natte, tweede dag van het F1-spektakel? Zandvoort Update was er natuurlijk ook vandaag weer bij.