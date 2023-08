Max Verstappen houdt het hoofd koel op natte baan bij laatste vrije training

Het is Max Verstappen gelukt om weer de snelste tijd te noteren bij de laatste vrije training in Zandvoort. Dat ging niet van harte, aangezien er veel regen was gevallen op het circuit. Verstappen reed zijn bolide naar 1.21,631. Er waren ook drie rode vlaggen na crashes door het slechte weer. George Russell en Sergio Pérez haalden de tweede en derde tijd.

Kevin Magnussen was de eerste coureur, die zijn auto niet op de baan hield. De Deen verloor de controle en eindigde in de muur. Daarmee was zijn training na drie bochten al ten einde. Even later was het Zhou Guanyu, die zorgde voor een rode vlag. De Chinees spinde en belandde in het grind. Tussendoor reed Verstappen op een zeiknatte baan naar de snelste tijd.

Na de onderbreking van iets meer dan tien minuten was Lando Norris de snelste. Oscar Piastri, zijn ploeggenoot bij McLaren, pakte die snel weer af. Liam Lawson zorgde voor de derde rode vlag. Hij stond achterstevoren bij de Arie Luyendijkbocht. De 'code rood' zorgde opnieuw voor wat vertraging, waardoor er nog maar acht minuten geracet werd.

