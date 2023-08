Vroege fans Max Verstappen alweer op weg naar Circuit Zandvoort

In Zandvoort staat vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix op het programma. Met vanochtend de derde en laatste vrije training en vanmiddag de kwalificatie. De eerste fans van Red Bull-coureur Max Verstappen zaten vanochtend vroeg al in de trein richting Zandvoort.

"Wij zijn een gemêleerd gezelschap, grotendeels familie", zegt een van de in het oranje gehulde fans. De groep is in Heiloo op de trein gestapt. "We kijken hier al ruim anderhalf jaar naar uit. Heel veel zin in."

"We gaan twee dagen. Vandaag en morgen, de dag van de race." De racefans komen uit Groningen, Friesland en Drenthe, maar verblijven nu op een vakantiepark in Egmond. "Dan zijn we wat dichter bij het circuit en hoeven we niet zo lang te reizen. Het is nog altijd ruim een uur, maar beter dan 3,5 uur vanuit Groningen."