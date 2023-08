Max Verstappen baalt flink na tweede vrije training, coureur tweede op Zandvoort

Na zijn snelste tijd in de eerste vrije training op het circuit van Zandvoort, is het Max Verstappen niet gelukt om dat kunstje te herhalen. De Nederlander zag dat de Brit Lando Norris tijdens de tweede training nét iets sneller was. Het scheelde slechts 23 duizendsten van een seconde. Alex Albon noteerde de derde tijd.

Max Verstappen - Pro Shots / SIPA USA

Aan het begin van de tweede training was er sprake van een crash. De Australische coureurs Daniel Ricciardo en Oscar Piastri eindigden allebei langs de racebaan. Vooral voor Ricciardo was dat pijnlijk, want hij had last van zijn hand. Er volgde een rode vlag en een impasse van de race. Na een onderbreking van iets meer dan tien minuten kon men weer racen. Lando Norris maakte het Verstappen daarna erg moeilijk. De Brit was met 1.11,330 lang de snelste. De Nederlander probeerde nog onder die tijd te duiken, maar dat bleek een utopie mede door de drukke baan. Tekst gaat verder onder de tweet.

Luid gejuich Onder luid gejuich begon Max Verstappen vrijdagmiddag op zijn 'thuiscircuit' aan de eerste vrije training in Zandvoort. De leider in het WK-klassement deelde de snelste tijd met zijn ploegmaat Sergio Pérez: 1.15,393. Het bleef daarna lange tijd stuivertje wisselen tussen coureurs om de koppositie. Zo roken Lewis Hamilton, Logan Sargeant en Pérez aan de leiding. In de laatste fase wisselde Verstappen van harde (slomere) banden naar zachtere (snellere) banden om alsnog de snelste tijd te noteren. Die aspiraties konden snel in de ijskast nadat Nico Hülkenberg zijn bolide vol in de muur plantte. De Duitser had een kapotte voorvleugel en de rode vlag leidde een korte onderbreking in. Alle auto's moesten naar de pitbox, zodat de auto weggetakeld kon worden. Tekst gaat verder onder de tweet.

Verstappen had na de interruptie nog tien minuten om zijn ploegmaat van de troon te stoten. Die reactie kwam al snel, want de Nederlander snoepte vier tienden van de tijd van Pérez af: 1.11,852. In de slotronde reed Verstappen nog door de grindbak, maar dat leverde geen schade op en de eerste plaats stond hij niet meer af. Fernando Alonso en Lewis Hamilton werden tweede en derde. Ploegmaat Pérez pakte de vierde tijd. De laatste oefensessie voor de kwalificatie is vanaf 11.30 uur zaterdag en 15.00 uur volgt de kwalificatie voor de race van zondag.