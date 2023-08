🔴Liveblog F1 Zandvoort: lucht klaart op, kwalificatie begint

De lucht klaart langzaam maar zeker op boven het Circuit Zandvoort. Net op tijd voor de kwalificatie, die om 15.00 uur van start gaat. Dan beginnen alle twintig rijders aan hun poging een snelle ronde te rijden in Q1. Na iedere kwalificatie vallen de vijf traagste coureurs af en in Q3 strijden uiteindelijk tien coureurs om pole-position in de race morgenmiddag. Een goede startplek is belangrijk op Zandvoort: het is niet eenvoudig om in te halen op de relatief smalle en korte baan.