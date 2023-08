Fantastische Max Verstappen vermaakt thuispubliek en pakt pole position

Het lukte Verstappen niet om de snelste tijd te behalen in Q1, de eerste kwalificatieronde. De Nederlandse coureur van Red Bull had weinig grip met zijn bolide door het wisselende weer en stond zelfs even achteraan in de kwalificatie. Hij kon zich herstellen en reed naar de eerste tijd, maar die werd snel verbroken door Lando Norris. Het was echter Alexander Albon, die verrassend de snelste tijd pakte. Hij had vlak voor het einde van Q1 zijn banden vervangen. Het verschil met Verstappen was 26 duizendsten (!).

Er was in de tweede kwalificatieronde regen voorspeld, waardoor Verstappen zo snel mogelijk een snelle tijd wilde neerzetten. Lange tijd leek hij die tijd niet meer af te staan. Dat veranderde op het moment dat Albon hem weer verraste. De Nederlander moest reageren en switchte zijn banden. Die wijziging van tactiek betaalde zich uit, want hij pakte alsnog de snelste tijd voor Oscar Piastri en Albon.

