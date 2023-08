🔴Liveblog F1 Zandvoort: Max Verstappen opnieuw de snelste

Max Verstappen moest tijdens de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix wel even wennen aan de weersomstandigheden. "De afgelopen twee jaar was het zomers weer, nu hadden we te maken met regen en wind. Hele andere omstandigheden", meldde de Nederlander na de kwalificatie.

Ondanks een rommelig verloop wist Verstappen zich overtuigend naar de snelste tijd te rijden. "We zijn goed met de omstandigheden omgegaan en deden de juiste dingen op de belangrijke momenten". De afgelopen twee jaar was de Limburger ook al de snelste op zaterdag, waarna hij de races op zondag vanaf de eerste startplek wist te winnen. Lukt dat morgen weer? "De druk is er altijd. Iedereen verwacht dat je het even doet, maar zo makkelijk is het niet."