Sportief directeur Jan Lammers: "We hebben al wat spektakel gezien"

"Gisteren kwamen we qua weer met de schrik vrij", zegt Lammers. "We hebben van alles gezien, ook sportief. Wat spektakel ook. Die klapper met Piastri en Ricciardo was voor ons ook even nieuw."

Ricciardo brak in de tweede vrije training een middenhandsbeentje in zijn linkerhand. Hij komt dit weekeinde niet meer in actie, tot verdriet van Lammers. "Dat hoort er helaas bij, maar wel heel jammer. Daniel is een hele populaire verschijning, als oud-teamgenoot van Max natuurlijk ook hier in Nederland."

Lawson in plaats van Ricciardo

De vervanger van Ricciardo is Liam Lawson. Lammers: "Dat is ontzettend interessant. Lawson wordt gezien als een groot talent. Dat hij dan een verrassende nieuwe verschijning is, dat is dan wel weer leuk bij gebrek aan beter."