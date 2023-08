Amerikaanse toeristen kunnen geen kant op in Haarlem door F1-gekte

Op hun Europese tour dachten Cindy en Debbie uit Texas ook gezellig Haarlem aan te doen. "But we hit hard on the wall of the Formula One." Ze wisten niet dat dit hét raceweekend in Zandvoort is en weten soms niet hoe ze nu ergens moeten komen.

Terwijl café Het Wachtlokaal aan het Stationsplein volstroomt met F1-fans in oranje tenues die de regen afwachten voordat ze op de fiets naar Zandvoort stappen, rusten ook Cindy en Debbie even uit op het overdekte terras. Ze willen naar het centrum van Haarlem, op zoek naar leuke winkeltjes. Maar een taxi is niet te vinden. Lastig, want Cindy is een beetje slecht ter been.

Maar de Amerikaanse toeristen blijven vrolijk lachen, ook al regent het. "Dat hebben we niet veel in Texas, dus daar genieten we dan op onze manier ook weer van." Tussen de buien door vervolgen ze hun weg naar de Grote Markt, terwijl de andere gasten van het café op de fiets springen naar het Circuit Zandvoort.