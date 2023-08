Leuk 40.000 racefans op de fiets, maar hoe vind ik mijn oranje tweewieler terug?

Zo'n veertigduizend bezoekers van de Dutch Grand Prix komen op de fiets naar de race. Daarom heeft de organisatie in samenwerking met een Nederlands fietsmerk zelf zo'n drieduizend fietsen beschikbaar gesteld om bezoekers naar Zandvoort te krijgen.

Onder andere bij de IJsbaan kunnen Formule 1 fans die van ver komen hun auto parkeren. Daar kunnen zij een speciale oranje fiets ontvangen om hun weg naar de badplaats te vervolgen.

Vroeg vertrokken

Huib en Wouter uit Venlo zijn vanochtend al om zes uur vertrokken en hebben net hun auto geparkeerd. "Superleuk dat we met de fiets naar het circuit kunnen", zegt Wouter. "Zo krijg je nog iets mee van de natuur. Het schijnt best een mooie route te zijn."

De heren vinden het niet onhandig dat ze hun auto niet gewoon bij het circuit kunnen zetten. "Ik snap wel dat de organisatie hiervoor heeft gekozen", vervolgt Huib. "Er is niet voldoende parkeerplek in Zandvoort, en wat is er mis een stukje fietsen? Maar we stappen nu snel op, we willen natuurlijk niets van de race missen."