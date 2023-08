Winnen is altijd leuk! Zandvoortse Haltestraat gaat uit zijn dak

Voor een groep vrienden die illegaal het circuit op probeerden te komen, zat er dan ook niets anders op om maar zo snel mogelijk een biertje te gaan drinken. "We hebben zelf de race niet helemaal meegemaakt, we hebben twee uur met beveiligers zitten lullen in de regen onder een afdakje." De laatste rondes konden ze nog meemaken in de kroeg. "En nu sluiten we de dag goed af."

Dat de winst van Max Verstappen én het bijhorende feest nooit verveeld, is wel te zien in onderstaande video.