Zandvoorter Wim gaat naar zijn bijen, maar vindt F1-feest in zijn dorp fantastisch

Hij heeft niks met de autosport. Toch staat Zandvoorter Wim Krijnen met verwondering te kijken naar de stroom mensen die over de boulevard richting de ingang van het circuit lopen. “Het is heel anders publiek dan de voetballers. Ik vind het fantastisch.”

Krijnen woont al 42 jaar in het dorp. "Honderdduizend fans per dag die hier naar toe komen. Al die uitbundige mensen, die voor een paar uurtjes overal vandaan komen. Van Brabant, Limburg, Friesland. Het is feest hier.”

Als Krijnen zou willen, dan opent hij de keukendeuren van zijn woning, drukt de volume van zijn televisie uit en kijkt hij met het geluid van de racende auto’s in zijn achtertuin naar de race op tv. “Ik hoef geen dure kaartjes te kopen. Thuis zie ik het beter dan op het circuit.” Maar waarschijnlijk gaat hij zo naar zijn bijen. En klinken de brullende raceauto’s over het gezoem van zijn bijenvolk uit.

Dat geluid vindt hij overigens geen enkel probleem. Vanavond als hij lekker op de bank zit en al die zingende mensen: ‘Zandvoort bedankt, Zandvoort bedankt’, hoort zingen, geniet hij als geen ander. “Ze mogen wat mij betreft weer terugkomen.”