Oranje massa in Zandvoort juicht: Max Verstappen wint kletsnatte GP

Max Verstappen heeft opnieuw in Zandvoort gewonnen. Na een chaotische en natte GP was de Nederlander de snelste. Verstappen won voor de negende race op rij (een verbetering van het record van Sebastien Vettel), hij was ook voor de derde keer achtereenvolgende keer de snelste op Zandvoort.

Verstappen liet zich niet uit het veld slaan en kroop steeds dichter bij Pérez. De neerslag stopte, waardoor de Nederlander besloot om zijn regenbanden weer in te wisselen. Mexicaan Pérez ging een ronde later naar de pitstraat en daar profiteerde Verstappen van door plek 1 weer te pakken.

Door de kwalificatie van zaterdag mocht Max Verstappen beginnen vanaf pole position. Die koppositie behield hij de eerste ronden, totdat het ging regenen. De coureur besloot om te wisselen naar regenbanden en viel daardoor terug naar de negende plek. Ploegmaat Sergio Pérez nam de leiding in de race over.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De Amerikaanse Logan Sargeant verloor de grip over zijn bolide en eindigde in de grindbak tegen de muur. Er volgde een gele vlag en een safetycar en alle coureurs stonden weer dicht bij elkaar. Zijn wrak moest van de baan verdwijnen en na een aantal rondes kon de race weer hervat worden. Verstappen bleef simpel vooraan rijden en zijn voorsprong werd met de ronde groter. Charles Leclerc moest de strijd vroegtijdig staken, omdat hij al eerder in de race schade had opgelopen.

Venijn in de staart

Het venijn zat duidelijk in de staart bij de GP van Zandvoort. Door de regen veranderde het hele beeld en werd de race tijdelijk geneutraliseerd met een rode vlag.

Het duurde ruim drie kwartier voor de coureurs weer mochten racen. De safetycar reed de eerste twee rondes voor de raceauto's, waarna het spektakel weer losbarstte. Verstappen gaf het niet meer weg en won de GP.