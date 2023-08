Formule 1-circus barst voor derde keer los in Zandvoort

Voor de derde keer is het Formule 1-circus neergestreken in Zandvoort. Onze 'eigen' Max Verstappen won de laatste twee races van de Nederlandse Grand Prix, maar lukt het hem om er een 'hattrick' van te maken?

Verstappen voelt in ieder geval geen extra druk omdat hij in eigen land rijdt: "Het zorgt niet voor extra druk op mijn schouders. Tien jaar geleden sprak niemand over een Grand Prix hier, dus het is geweldig. Ik ben vooral heel blij om alle fans te zien", zei hij eerder tegen de NOS.

Ondertussen heeft concurrent Lewis Hamilton zijn liefde aan Amsterdam verklaard: "Het is een van mijn favoriete steden. De vibe die er hangt, de energie die er rondgaat, de lichten die 's avonds branden, de grachten. Iedereen fietst er ook rond, het lijkt op een plaats waar ik zou kunnen wonen", vertelde de Engelsman.

Puntjes op de i

Gisteren werden de laatste puntjes op de i gezet en oefenden de verschillende teams op het circuit alvast hun pitstops. Ook werden volop voorbereidingen gedaan door bijvoorbeeld vervoerders.

Naar verwachting komen duizenden mensen naar de kustplaats en daarom zet de NS tussen 8.00 uur 's ochtends en 23.00 uur 's avonds twaalf extra treinen per uur in tussen Amsterdam en Zandvoort.

Ook zijn er fietsroutes naar het circuit. De routes zijn aangegeven met gele verkeersborden en leiden direct naar de speciale parkeerplaatsen voor fietsen, dichtbij het circuit.

Daarnaast rijden extra bussen naar Zandvoort, en zijn bepaalde wegen afgesloten. Welke dat precies zijn, lees je hier.

Raceauto in hal van woonzorgcentrum

Het Formule 1-circus ontgaat ook bewoners van Zandvoortse woonzorgcentrum Nieuw Unicum niet. Eén van de werknemers heeft zijn raceauto in de hal gezet. Zo komen de racefans binnen het zorgcentrum nog meer in racesferen.

