Ga je komend weekend naar de Formule 1 op Zandvoort? Hou je poncho bij de hand

Dat vertelde Jan Visser vanmorgen bij NH op de radio. Het zonnetje is inmiddels doorgebroken en dat blijft de komende dagen zo. Vandaag, morgen en donderdag kunnen we nog rekenen op zomerse temperaturen tussen de 25 en 27 graden.

Vanaf donderdag neemt de kans op buien toe - donderdag kan het her en der al gaan onweren.

Vrijdag, zaterdag en zondag wordt het een stuk koeler, met temperaturen rond de 20 graden, en trekken er volgens Visser buien over het land. Bezoekers van de grand prix op het circuit van Zandvoort doen er goed aan om een poncho mee te nemen en zich niet al te zomers te kleden.

Record

Met de aankomende zomerse dagen kunnen we zomaar op 31 zomerse dagen uitkomen deze zomer, gemeten van 1 juni tot 31 augustus. Daarmee zouden we op een gedeelde eerste plek voor meest zomerse jaar uitkomen.

Volgens Visser komt dat vooral door de recordwarmte in juni, want de rest van de zomer was niet per se om over naar huis te schrijven.