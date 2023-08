Het zit Zandvoortse YouTuber Jorg niet mee: vorig jaar Max, nu mist hij aankomst van héle konvooi van F1-trucks

Dit jaar wordt de Formule 1 op het Circuit van Zandvoort een week eerder gereden dan de voorgaande edities. En daardoor valt de race nu midden in de vakantieperiode van noordelijk Nederland. "Ik kon de vakantie niet meer anders plannen, ook omdat mijn vader jarig is en hier in Spanje woont." Jorg verblijft daar met zijn familie tot en met woensdag, terwijl het F1-feest nu toch echt is losgebarsten in zijn woonplaats.

Aankomst gespreid

Het was dit jaar ook een hele toer geworden om alle aankomsten van de raceteams te filmen. "De trucks komen dit jaar gespreid aan bij het circuit, omdat er afgelopen weekend geen andere race was zoals vorig jaar in het Belgische Spa." De teamtrucks vertrokken toen direct na die race richting Zandvoort. Dit jaar valt de race direct na de zomerstop en zijn er afgelopen weekend al enkele teams gearriveerd. Andere teams moeten juist nog komen.

"Dus als ik weer alles had willen filmen, had ik daar meerdere dagen moeten staan." Jorg accepteert nu maar dat het weer niet gaat zoals hij graag zou willen. "Maar ik vind het wel jammer." Volgend jaar gaat hij toch echt zijn vakantie anders plannen, want ook dan valt de Dutch Grand Prix weer in de vakantieperiode.

Dochtertje ophalen

Jorg is erop gebrand om het volgend jaar anders te plannen, ook omdat hij vorig jaar al het moment suprême misliep waarvoor hij de hele nacht en dag bij de ingang van het circuit op had staan wachten: de aankomst van de Red Bull-vrachtwagen van het team van Max Verstappen. "Ik moet mijn dochtertje ophalen", zei hij toen schouderophalend terwijl de Verstappen-truck net op dat moment het dorp naderde. NH schoot hem te hulp.

Kijk hier naar de reportage van de bijna mislukte missie van YouTuber Jorg de Bruijn. Tekst loopt door na de video.