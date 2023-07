Raad van State geeft provincie gelijk: races op circuit Zandvoort mogen doorgaan

De exploitatie van het circuit in Zandvoort kan gewoon doorgaan. De provincie Noord-Holland verleende in 2019 terecht een milieuvergunning aan het circuit. En de ontheffingen die de provincie verleende voor de bouwwerkzaamheden op het circuit zijn volgens de hoogste rechter van het land nu definitief.

Het juridisch getouwtrek over de vergunningen van het circuit duurt inmiddels al jaren. De Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisation for the Environment vochten de natuurvergunning van Circuit Zandvoort meerdere malen aan. Keer op keer kreeg de provincie en daarmee ook het circuit gelijkt van de rechter.

Stikstof

Die natuurvergunning was destijds nodig om de Dutch Grand Prix mogelijk te maken. Voor de Formule 1 races moest het circuit worden aangepast en de tribunes worden uitgebreid. Maar dat mocht geen extra stikstofuitstoot met zich meebrengen. Omdat het circuit minder dagen per jaar wordt gebruikt, is er volgens de rechters geen extra uitstoot.

De Raad van State wijst in de uitspraak op een wetswijziging uit 2020, waardoor er wettelijk helemaal geen natuurvergunning meer nodig is voor het circuit. Het circuit kreeg die vergunning in 2019. Een jaar later had de provincie eigenlijk moeten besluiten dat er geen natuurvergunning meer nodig was.

Zandhagedis en rugstreeppad

De provincie verleende twee ontheffingen voor de uitbreiding van het circuit. De milieuorganisaties vinden dat daarmee het leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad zijn aangetast. De Raad van State wijst die bezwaren af.

De provincie moet nu wel een nieuwe beslissing nemen op de eerdere bezwaren van de natuurorganisaties over de natuurvergunning uit 2019. Bij die beslissing moet de provincie er rekening mee houden dat er inmiddels geen natuurvergunning meer nodig is voor het circuit. Kortom: de races op Circuit Zandvoort kunnen gewoon doorgaan. Ook de Dutch Grand Prix in het weekend van 25, 26 en 27 augustus.