Rechter buigt zich voor laatste keer over F1-vergunning, rugstreeppad en zandhagedis

De kans is groot dat Max Verstappen de Formule 1 race in Zandvoort weer gaat winnen. Toch hopen verschillende natuurorganisaties morgen ook nog wat winst 'in Zandvoort' te boeken. Ze staan namelijk voor de zoveelste keer tegenover de provincie in de rechtbank. De Raad van State doet een allerlaatste uitspraak over een aan het circuit verleende natuurvergunning, die de Dutch Grand Prix mogelijk maakt in de kustplaats.

Vier milieuverenigingen (Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisation for the Environment (MOB) en de provincie Noord-Holland krijgen morgen van de hoogste bestuursrechter te horen of de provincie terecht of onterecht een natuurvergunning heeft verleend aan Circuit Zandvoort. Daardoor kon de Grand Prix in Zandvoort verreden worden. "Dit is inderdaad onze laatste juridische kans", aldus Marc Janssen van Stichting Duinbehoud.

"Het gaat morgen om twee uitspraken. De belangrijkste is de uitspraak van de rechter over de verleende natuurvergunning", vertelt Janssen. "En dan draait het vooral om de stikstofuitstoot. Volgens ons is de totale stikstofuitstoot op het omliggende duingebied nooit goed berekend."

