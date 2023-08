Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort voorbeeld voor Olympische Spelen in Parijs

De organisatoren van grote sportevenementen in het buitenland kijken met grote belangstelling naar het mobiliteitsplan rond de Dutch Grand Prix, die komend weekend voor het derde jaar op rij in Zandvoort plaatsvindt. Zo heeft het organisatiecomité achter de Olympische Spelen in Parijs veel contact met de Dutch GP.

Directeur Robert van Overdijk van de Dutch Grand Prix: "Zij hebben dezelfde problemen, dus we spreken elkaar door het jaar heen regelmatig." Tijdens het raceweekend komen drie dagen lang iedere dag zo'n 100.000 bezoekers naar het circuit.

Op de fiets

"37 procent van die bezoekers komt op de fiets", zegt Van Overdijk. "Die beelden zijn de hele wereld overgegaan. Zeker na de eerste editie is daar heel veel belangstelling vanuit het buitenland voor geweest."

Niet alleen 'Parijs' wil leren van Zandvoort, ook de organisatoren van andere Formule 1-races willen wat opsteken van de Dutch Grand Prix, vertelt de directeur. "De beelden van de betrokkenheid van de oranje fans, die massaal met vlaggetjes zwaaien, gaan de hele wereld over. Andere Grand Prix willen dat nu ook."

Voorbeeldfunctie

Volgens Van Overdijk is de Dutch Grand Prix inmiddels een wereldwijd voorbeeld geworden op het gebied van entertainment, duurzaamheid en mobiliteit. Zandvoort is vanaf donderdagochtend afgesloten voor autoverkeer. De 105.000 bezoekers per dag komen dan massaal met de fiets of de trein naar de badplaats.