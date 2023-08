Zandvoort heeft zin in Grand Prix: "Organisatie staat, we hebben er alles aan gedaan"

Zandvoort staat te trappelen om de eerste Formule 1-coureurs te ontvangen. In veel tuintjes, op balkons en aan gevels hangen finishvlaggen, Red Bull-versieringen en foto's van Max Verstappen. "Ja, we hebben er zin in", vertelt een bewoonster van de Van Speijkstraat, voor het derde achtereenvolgde jaar de meest uitbundig opgetuigde toegangsweg naar het circuit.

Zandvoort heeft de komende dagen de schijnwerpers op zich gericht. Van vrijdag tot en met zondag komen in totaal zo'n 350.000 mensen naar het circuit. Op enkele incidenten na, waarbij vorig jaar vrouwen seksistisch werden bejegend, verliepen de twee voorgaande edities vlekkeloos. De gemeente Zandvoort heeft reden om aan te nemen dat dat ook dit keer weer zo zal zijn, al blijft burgemeester David Moolenburgh op zijn hoede. "Waar per dag 100.000 mensen naar een evenement komen, zijn er natuurlijk altijd risico's. Maar ik weet zeker dat we er alles aan hebben gedaan om het in goede banen te leiden." Tekst gaat verder onder de video.

Grand Prix - NH Nieuws