Organisatie GP Zandvoort pikt het niet dat vrouwen worden lastiggevallen: "Dit nooit meer"

Een speciaal team is namens de organisatie van de Grand Prix in gesprek gegaan met de vrouwen die vorig jaar zijn lastiggevallen. Dat team is ook op bezoek geweest bij de GP van Oostenrijk om te kijken hoe het er daar aan toe ging na vorig jaar. Toen misdroegen mannelijke fans zich op de Red Bull Ring. Ze floten vrouwen na en bejegenden ze met seksistische leuzen.

"We zijn blij en trots zoals de Grand Prix vorig jaar is gegaan, maar we zijn ook geschrokken door de verhalen van de vrouwen"

Dit alles leidde er toe dat de organisatie in Oostenrijk dit jaar fans verbood zelf alcohol mee te nemen naar de race. Aanvankelijk zou ook op het circuit zelf geen alcohol mogen worden verkocht, maar die maatregel werd op het laatste moment teruggedraaid. Wel was er strenge controle.

Geen alcoholverbod

Een alcoholverbod in Zandvoort is niet aan de orde. Jette Leentfaar van de Dutch GP gelooft erin dat 'het aanspreken van mensen' een verbod op bier overbodig maakt. "We praten op de fans in en zijn dat enorm aan het versterken", zei ze gisteravond bij een informatiebijeenkomst op het circuit voor mensen uit de buurt.

Leentfaar: "Mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid moet gaan werken. Daar zijn we heel serieus mee aan de slag gegaan. We zijn blij en trots zoals de Grand Prix vorig jaar is gegaan, maar we zijn ook geschrokken door de verhalen van de vrouwen. Dit willen we nooit meer. We hebben de hele organisatie geoptimaliseerd om het te stoppen."