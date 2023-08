Elke vijf minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort tijdens Formule 1-weekend

Tijdens het weekend van 25, 26 en 27 augustus, wanneer de Formule 1 in Zandvoort neerstrijkt, zet de NS een hoop extra treinen in. In totaal moet er elke 5 minuten een sprinter vanuit Amsterdam richting de kustplaats vertrekken.

Volgens de NS kunnen er op die manier zo'n 10.000 reizigers per uur vervoerd worden. Naast de race op zondag is er op vrijdag een vrije training en op zaterdag een kwalificatie, waar de coureurs strijden om een goede startplek. Per dag verwacht de NS zo'n 40.000 bezoekers te moeten vervoeren.

"Een enorme operatie", zegt een NS-woordvoerder over de aangepaste dienstregeling, waar zo'n 300 medewerkers voor worden ingezet. "Station Zandvoort aan Zee ligt aan het einde van een traject met twee sporen. Op een normale dag rijden hier twee tot vier treinen per uur."

Mensenmassa

"De trein is de enige manier waarop we de Formule 1 in de badplaats voor zoveel racefans op een duurzame en veilige manier bereikbaar kunnen maken." Station Zandvoort ligt op een klein halfuur lopen van het Circuit.

Om de drukte aan te kunnen zullen reizigers 'gedoseerd' toegang op de perrons krijgen. "Zo voorkomen we grote mensenmassa’s op het station en op het perron en zorgen we ervoor dat we racefans snel en veilig naar het circuit brengen en ’s avonds weer naar huis."