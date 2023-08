Levendige handel in doorlaatbewijzen Grand Prix Zandvoort: "Je hebt er helemaal niets aan"

Zandvoort gaat eind deze maand weer op slot voor auto's en motoren, want het weekend van de Dutch Grand Prix komt eraan. Alleen met een speciaal doorlaatbewijs kun je het kustdorp bereiken. Op internet worden die doorlaatbewijzen te koop aangeboden, maar zonder parkeerplek zijn ze waardeloos.

De Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort is dit jaar van 25 tot en met 27 augustus. En dat betekent dat Zandvoort weer meerdere dagen is afgesloten voor het autoverkeer. Gemotoriseerd verkeer kan al vanaf donderdagochtend 5.00 uur niet meer richting het kustdorp. Ook delen van Haarlem, Aerdenhout, Overveen en Bentveld zijn niet bereikbaar. Die afsluitingen duren tot en met zondagavond 27 augustus om 23.00 uur.

Voor leveranciers geldt een uitzondering. Zij worden doorgelaten als ze herkenbaar zijn als leverancier of een vrachtbrief kunnen laten zien. Hulpverleners zoals verloskundigen en fysiotherapeuten kunnen met een speciale hulpverlenersvergunning een doorlaatbewijs aanvragen bij de betreffende gemeente.

Marktplaats

Inwoners krijgen een doorlaatbewijs via de gemeente. Bij de wegafsluitingen staan verkeersregelaars die controleren of weggebruikers daadwerkelijk zo'n doorlaatbewijs hebben. Inmiddels is op diverse verkoopsites zoals Marktplaats een levendige handel op gang gekomen, waarin doorlaatbewijzen voor flinke bedragen te koop worden aangeboden.

"Zoals elk jaar", verzucht een woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Hij waarschuwt potentiële kopers van zo'n doorlaatbewijs: "Je hebt er helemaal niets aan. Misschien kom je zo met de auto Zandvoort wel in, maar je kunt nergens parkeren. Een doorlaatbewijs is geen parkeervergunning en parkeerplekken zijn dat weekend simpelweg niet te vinden in Zandvoort."

Een doorlaatbewijs is dus alleen waardevol voor mensen met een parkeervergunning of een parkeerplek op eigen terrein. De openbare parkeerplaatsen in Zandvoort zijn tijdens het raceweekend niet beschikbaar en er wordt streng gehandhaafd.

