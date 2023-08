Slager Joey levert kilo's vlees aan Formule 1 teams, maar aan wie blijft geheim

Het is wel een beetje een jongensdroom voor Formule 1 fan én slager Joey Baan van slagerij De Halte in het centrum van Zandvoort. Hij levert de komende dagen kilo's en kilo's vlees aan twee raceteams en aan de chefkok van één van de twintig coureurs.

"We mogen niet klagen", lacht Joey. "Bij de eerste editie van de Dutch Grand Prix kwam hier een onbekende man binnen. Hij liep op een groot stuk vlees af en bestelde meteen zoveel kilo van dit, zeven van dit, twintig stuks van dat."

Klein jongetje

En Joey moest dat meteen de volgende ochtend afleveren. "Je wordt wel een klein jongetje hoor, als je met je bus het circuit op mag. Met je reclame erop. Dat ben je een trots persoon, dat is echt wel kicken."

Aan welke teams en welke coureur de slager precies levert, mag hij niet verklappen. "Ze bestellen veel vlees, vooral varken en kip. Geen gekke dingen hoor, al vraagt die coureur wel om wat luxere producten. Ik mag niet zeggen aan wie ik precies lever. Ze rijden in een auto, houd het daar maar op. Het zijn goede klanten en we hebben prima afspraken. Ze willen niet worden genoemd, dus daar houd ik me aan."

Lewis Hamilton

Van de twintig coureurs kan er in ieder geval eentje worden weggestreept: de Brit Lewis Hamilton. De voormalige wereldkampioen is veganist en eet dus absoluut geen vlees. Maar dat geldt dus lang niet voor iedereen. Joey: "In vlees zitten goede eiwitten, die heb je gewoon nodig. Die teams moeten hard werken, dus die moeten goed vlees eten. En dat haal je bij de slager."

Ook de slager zelf moet de komende dagen hard aan de slag. "Ze komen straks nog bestellen en het is morgen meteen leveren. Het zijn best spannende momenten om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar mijn leveranciers werken goed mee. Ik denk dat alles weer helemaal goed komt dit jaar."

Race kijken

Joey Baan poseert voor de foto naast een bord waarop staat dat de slagerij vrijdag en zaterdag gewoon open is. 'Zondag genieten we van de race' staat eronder. Joey: "Ik had wel recht op een kaartje, maar ik ga lekker thuis met het hele gezin naar de race kijken."