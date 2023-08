Woedende taxichauffeurs dreigen met blokkade Dutch GP: "Dan gaan we actievoeren"

Woedend zijn ze. Een groep Haarlemse taxichauffeurs dreigt met een blokkade van de toegangswegen naar Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix, komend weekeinde. De groep van ongeveer 150 chauffeurs stelt dat de gemeente Zandvoort tegen de eigen regels in doorlaatbewijzen heeft uitgegeven aan een bedrijf in de Waarderpolder in Haarlem. Met de bewijzen kunnen taxichauffeurs mensen naar het evenement brengen.

Woordvoerder Salim Belganaoui: "Wij willen eigenlijk helemaal niet blokkeren, maar we willen ook niet in de maling worden genomen." Gisteren demonstreerden de boze taxichauffeurs al op de Grote Krocht in Zandvoort, omdat ze ook dit jaar geen doorlaatbewijs krijgen van de gemeente Zandvoort. Alleen taxibedrijven uit Zandvoort en Bloemenaal komen daar voor in aanmerking.

De afgelopen twee edities wisten sommige taxichauffeurs doorlaatbewijzen te bemachtigen via inwoners van het kustdorp. Dat is dit jaar niet mogelijk, omdat voor taxi's een speciaal doorlaatbewijs nodig is. Het Haarlemse bedrijf zou toch doorlaatbewijzen hebben bemachtigd, omdat meerdere auto's in Zandvoort geregistreerd staan bij de RDW. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente vandaag in De Telegraaf.

Handhaven

"Als dat waar blijkt te zijn, dan gaan we actievoeren", zegt Belganaoui. Hij zegt er wel bij dat de gemeente nu uitzoekt wat er precies aan de hand is. "Het kan zijn dat die chauffeurs straks toch het verkeerde doorlaatbewijs blijken te hebben. Dan moet de gemeente hard tegen die chauffeurs optreden en ze niet doorlaten."

"We willen ook onze eigen glazen niet ingooien. Volgend jaar is er weer een Formule 1-weekend, dan moet het goed geregeld zijn", vindt Belganaoui. Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort beloofde de chauffeurs gisteren al om na de Grand Prix verder te praten.

Moolenburgh legde daarbij ook duidelijk uit dat er voor komend weekeinde niets meer kan veranderen in de regels. Die zijn namelijk voor een periode van drie jaar gemaakt. De burgemeester gaf ook aan dat hij niet iedereen tevreden kan stellen. "Als ik doorlaatbewijzen nu wél aan Haarlem geef, zijn jullie collega's in Hoofddorp weer boos dat zíj ze niet krijgen. Zo blijf je aan de gang."

Draaiboeken

Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort laat vanmiddag in een reactie op de dreigende blokkade weten: "Voor het handelen bij blokkades - door wie dan ook - liggen bij alle diensten die er mee te maken krijgen draaiboeken klaar. Over de inhoud daarvan doen we geen mededeling."