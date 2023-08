Het Formule 1-circus begint: Zandvoort hermetisch afgesloten voor autoverkeer

Sinds 5.00 uur vanochtend is Zandvoort afgesloten voor het autoverkeer vanwege de Dutch Grand Prix komend weekeinde. Alleen automobilisten met een speciaal doorlaatbewijs krijgen toegang tot het dorp. De afsluitingen duren tot zondagavond 23.00 uur.

Vrijdag, zaterdag en zondag worden er dagelijks ruim 100.000 bezoekers aan het circuit verwacht. Het merendeel daarvan komt met de fiets of de trein. Tussen 8.00 uur 's ochtends en 23.00 uur 's avonds laat de NS twaalf treinen per uur rijden tussen Amsterdam en Zandvoort. Zo kunnen 10.000 reizigers per uur worden vervoerd.

Voor de doorstroming zijn meerdere overwegen gesloten tussen Halfweg en Zandvoort. Het verkeer wordt er ter plaatse omgeleid. De NS en ProRail hebben extra storingsploegen klaar staan, mocht er een probleem zijn op het spoor.

Met de bus

Busvervoerder Connexxion zet extra bussen in op de lijnen 356 en 300 vanaf Amsterdam Bijlmer, die via Station Haarlem direct naar de hoofdingang van het circuit rijden. Bus 81 rijdt drie keer per uur vanaf Haarlem naar Zandvoort en terug.

Op de fiets

De fietsroutes naar het circuit zijn duidelijk aangegeven met gele verkeersborden. De routes leiden direct naar de speciale parkeerplaatsen voor fietsen, dicht bij het circuit. Om te voorkomen dat bezoekers lang naar hun fiets moeten zoeken, verkoopt Dutch Grand Prix tickets die gekoppeld zijn aan een fietsparkeerplek. Verkeerd geparkeerde fietsen buiten de speciale vakken kunnen worden verwijderd door de gemeente.

Raceprogramma vrijdag

De eerste raceliefhebbers melden zich vrijdag waarschijnlijk al vroeg op het circuit. Om 10.05 staat de eerste vrije training van de Formule 2 al op het programma. De F1 coureurs melden zich drie kwartier later in de fanzone. De eerste vrije training in de koningsklasse start om 12.30 uur. De openingsdag eindigt rond 18.15 uur, na de vrije training van de Porsche Supercup.

Naast de ronkende motoren en de piepende banden klinkt er ook veel muziek vrijdag op en rond het circuit. Er zijn onder meer optreden van Flemming, Mental Theo en Joel Borelli.