De Nederlandse leeuw heeft een slaapplek: Nard uit Helmond is op weg naar Zandvoort

Hij is misschien wel de bekendste fan van Max Verstappen. Nard van den Berk uit Helmond. Ook in Noord-Holland werd de Brabander in zijn leeuwenpak even 'wereldberoemd' vanwege zijn zoektocht naar een slaapplek in Zandvoort tijdens het raceweekend in 2021.

The Ducth Lion in Zandvoort - NH Nieuws

"Goedemiddag NH Nieuws! Ik ben nooit vergeten wat jullie voor mij gedaan hebben twee jaar geleden! Maar wacht even, ik zit achter het stuur. Ik ben over vijf minuten thuis, dan bel ik terug!", klinkt het aan de andere kant van de lijn in plat Brabants. Nerveus En inderdaad: na vijf minuten hangt Nard weer aan de lijn vanuit zijn woonplaats Helmond. "De leeuw is een beetje nerveus,", klinkt het. Komend weekend is hij er zeker bij in Zandvoort. Want wat moet Max Verstappen zonder zijn grootste fan Nard, binnen de Formule 1-wereld beter bekend als 'LegoMax33', op de tribune? Leeuw op Zandvoortse strand Grote vraag is natuurlijk of Nard nu wel een slaapplek heeft gevonden in Zandvoort. Twee jaar geleden liep hij nog bedroefd door het centrum van Zandvoort, omdat hij een nacht op het strand had moeten slapen. Er was namelijk iets niet goed gegaan met zijn reservering op de Radio 538-camping. Tekst loopt door na de video.

Nard van den Berk, ook wel 'LegoMax33', zoekt een slaapplek in Zandvoort - NH Nieuws

Dankzij een oproep op de site van NH was daar ineens de Zandvoortse Mariska van Huissteden. Ze had te doen met de verdrietige leeuw en bood hem een slaapplaats aan in haar huis. Tot grote vreugde van Nard én de leeuw: Tekst loopt door na de video.

Nard heeft een slaapplek gevonden in Zandvoort - NH Nieuws

Vorig jaar zat het Nard weer niet mee om ergens rustig te kunnen slapen, vertelt hij. "Ik stond op de 538-camping, maar dat was niet te doen met al het lawaai van de jeugd. Toen kwam ik bij een Zandvoortse manege wat andere fans tegen en toen mocht ik daar met mijn tentje blijven staan. Iemand van de manege beloofde me dat ik daar dit jaar zelfs gratis zou mogen slapen. Maar nu blijkt dat de manege verkocht is en ze nemen de telefoon daar dus niet op. Die optie valt dus af." Op de camping Uiteindelijk belandde Nard vorig jaar toch weer op de 538-camping. "En daar slaap ik dit jaar ook." Hij maakt zich geen zorgen om het lawaai op de camping. "Met een paar biertjes erin slaap je wel goed, hoor. En ik stop wel wat in mijn oren." Vanmiddag vertrekt Nard, met leeuwenpak in de koffer, richting Zandvoort. Komende nacht slaapt hij in zijn auto. "Ik heb geen luxe nodig. Een schuur, een kelder, het maakt mij allemaal niks uit. En de leeuw ook niet." De volgende drie nachten verblijft hij op de camping. En dan kijken en juichen bij de vrije training, de kwalificatie en de race. "Natuurlijk ben ik er alle dagen bij. Op zijn Brabants gezegd: ik hoor inmiddels een beetje bij de inboedel." Tekst loopt door na de foto.

Een dansende Nard in het centrum van Zandvoort in 2021 - NH Nieuws