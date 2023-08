Code geel met stevige onweersbuien, ook Formule 1 krijgt dit weekend regen

Het weer slaat zo flink om: vanmiddag is er kans op stevige onweersbuien. Het KNMI heeft voor onze provincie zojuist code geel afgekondigd. Ook het Formule 1-weekend in Zandvoort krijgt met regen te maken. "Neem je poncho en jas zeker mee, ook dit weekend dus", zegt NH-weerman Jan Visser.

Ook morgen begint de dag met wat regen met in de middag een enkele bui. Het wordt frisser dan vandaag met graden van maximaal 20 en 21.

"Hoe laat het precies losbarst, is moeilijk te zeggen. Het is een onzekere situatie", zegt Jan Visser. Temperaturen vandaag schommelen tussen de 23 en 25 graden. Maar door de bewolking zal het zeker niet warmer worden.

Nu is het nog droog en zonnig, maar de bewolking neemt vanmiddag zeker toe. Omdat er kans is op stevige onweersbuien heeft het KNMI zojuist code geel afgekondigd.

Het Formule 1-weekend barst natuurlijk ook los, moet Verstappen rekening houden met een kletsnat circuit? Volgens Visser valt dat nog wel mee. "Misschien hier en daar onweer en een spatje regen, maar het kan zo zijn dat het hele dagdelen droog blijft. Maar neem voor de zekerheid maar een poncho mee hoor. En een jas."

Dat laatste is nodig, want temperaturen zullen ook dan rond de 20 graden uitkomen. Na het weekend, als de Grand Prix-gekte een beetje is gaan liggen, blijft het wisselvallig en koel.