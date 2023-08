Verkeersdrukte door Formule 1 en Mysteryland: dit zijn alle verkeersmaatregelen

Dit weekend wordt het een drukte van jewelste in de regio Haarlem en Haarlemmermeer. Het Formule 1-circus barst in alle hevigheid los bij Circuit Zandvoort en in Spaarnwoude vindt het festival Mysteryland plaats. Dat heeft grote gevolgen voor het verkeer in de regio, want er wordt een aantal wegen en spoorovergangen afgesloten en ook het openbaar vervoer in de regio gaat op de schop. NH zet alle maatregelen hieronder op een rijtje.

Drukte op station Zandvoort - Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

Met de trein naar Zandvoort Om de vele duizenden bezoekers van het Formule 1-weekend in Zandvoort op vrijdag, zaterdag en zondag op een goede manier naar de kustplaats te vervoeren, zet de NS een hoop extra treinen in. Tussen 8.00 uur 's ochtends en 23.00 uur 's avonds rijden er twaalf treinen per uur tussen Amsterdam en Zandvoort. Die treinen moeten allemaal wel vlotjes heen en weer kunnen rijden en daarom is ervoor gekozen om de spoorovergangen op deze route vanaf 24 augustus 20.00 uur tot en met 28 augustus 05.00 uur gesloten te houden. Het verkeer wat over de gesloten overgangen moet, wordt ter plaatse omgeleid. De NS en spoorbeheerder ProRail hebben extra storingsploegen klaar staan, mocht er een probleem zijn op het spoor. Fiets en bus De fietsroutes naar het circuit zijn duidelijk aangegeven met gele verkeersborden. De routes leiden direct naar de speciale parkeerplaatsen voor fietsen, dicht bij het circuit. Om te voorkomen dat bezoekers lang naar hun fiets moeten zoeken, verkoopt Dutch Grand Prix tickets die gekoppeld zijn aan een fietsparkeerplek. Verkeerd geparkeerde fietsen kunnen worden verwijderd door de gemeente. Je kunt ook nog met de bus naar het circuit. Busvervoerder Connexxion zet extra bussen in op de lijnen 356 en 300 vanaf Amsterdam Bijlmer, die via Station Haarlem direct naar de hoofdingang van het circuit rijden. Bus 81 rijdt drie keer per uur vanaf Haarlem naar Zandvoort en terug. Afgesloten wegen Zandvoort Naast alle aanpassingen op het spoor, de buslijnen en de fietsroutes is het dorp sinds vandaag hermetisch afgesloten voor auto's. Alleen mensen met een speciaal doorlaatbewijs kunnen het dorp nog in met de auto. De afgesloten wegen: De N200 Overveen - Zandvoort (Zeeweg) is van donderdag 20.00 uur t/m maandagochtend 28 augustus 05.00 uur afgesloten

De N201 Heemstede - Zandvoort (Zandvoortselaan) is van donderdagochtend 24 augustus 05.00 uur t/m maandagochtend 28 augustus 05.00 uur afgesloten.

Tienduizenden bezoekers gingen los in de Haarlemmermeer tijdens Mysteryland 2022 - ANP

Op het festival Mysteryland komen, verdeeld over drie dagen, meer dan 130.000 mensen af. Het wordt van 25 t/m 27 augustus in het Haarlemmermeerse Bos en het recreatiegebied De Groene Weelde gehouden. Ook voor al deze bezoekers zijn er flink wat maatregelen genomen om iedereen veilig op de plaats van bestemming aan te laten komen. Zo zijn er behoorlijk wat wegen en fietspaden (tijdelijk) afgesloten, zodat festivalgangers niet in woonwijken rondom Mysteryland kunnen parkeren of afgezet of opgehaald kunnen worden. Ook wordt zo verkeersdrukte richting Vijfhuizen te voorkomen. Bekijk hier de volledige lijst met afzettingen. Bewoners van deze wijken worden uiteraard wel doorgelaten door de verkeersregelaars. Openbaar vervoer naar Mysteryland Voor bezoekers van het festival rijdt er vanaf station Hoofddorp een pendelbus naar Expo Haarlemmermeer. Vanaf daar moeten de festivalgangers nog een stuk lopen naar de ingang van het festivalterrein. Bezoekers die met de lijnbussen van R-line komen, stappen ook uit bij de Expo. De bus stopt op zaterdag en zondag niet bij halte Vijfhuizen, om te voorkomen dat festivalgangers door de wijk Stellinghof naar het festival wandelen. Ook op de terugweg wordt deze halte niet aangedaan.