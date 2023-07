Verkeerschaos rond Zandvoort en Haarlem: Zeeweg afgesloten door omgewaaide bomen

Dat leidt tot chaos op de weg. Automobilisten proberen via het fietspad alsnog op hun bestemming te komen. Ook is de Randweg afgesloten ter hoogte van de Pim Mulierlaan in Haarlem-Noord. Ook de A9 vanuit het noorden richting Haarlem is dicht.

Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren voordat alles weer is opgeruimd. Rond 09.00 uur vanochtend ging er een NL-Alert uit in heel Noord-Holland. Het is Code Rood en het advies is om niet naar buiten te gaan als dat niet echt noodzakelijk is.

Later meer