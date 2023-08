Zandvoorters op de vlucht voor de Formule 1: "Er zijn een paar zonderlingen die hier niet van houden"

Het echtpaar is de negentig al ruim gepasseerd. Met hun blauwe koffertje gaan ze op het station in Zandvoort letterlijk tegen de stroom in. Ze nemen de trein naar Dordecht. "Dat vind ik een mooie stad", zegt de man. "Die gaan we dit weekend eens goed bekijken." Met het racen en het fan-gebeuren heeft hij niets: "Ik gun het ze graag, als ik maar niet mee hoef te doen. Daarom vluchten we vandaag."

En hoewel verslaggever Spaans vooral mensen spreekt die juist enthousiast op het station aankomen, zijn de man en vrouw niet de enigen die de badplaats dit weekend achter zich laten. "Ik ga voor de dieren van mijn dochter zorgen, die is naar het noorden gevlucht", vertelt een vrouw die net met de meute op het station is aangekomen. "Ze vindt het lawaai die de races met zich meebrengen vreselijk. Daar kan ze niet zo goed tegen, dus die is gevlucht."

Moeder zelf gaat de gezelligheid ook niet opzoeken. "Nee, dat ga ik niet doen. Ik pas op kat Emma en twee honden en ik ga wat schilderwerk voor mijn dochter doen. Misschien dat ik nog even naar een samenvatting kijk."