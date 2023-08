Van Leeuwen ziet nog toekomst voor Eiting bij FC Volendam, ondanks arbitragezaak

De zitting van de arbitragezaak tussen Carel Eiting en FC Volendam duurde 3,5 uur. Er vlogen harde verwijten over en weer. Volgens technisch directeur Jasper van Leeuwen is er echter nog een toekomst voor Eiting bij Volendam. "Carel is en blijft onze aanvoerder, ik zou niet weten waarom hij dat niet zou kunnen doen."

"Hij is een fantastische aanvoerder, maar hij zal zich dan wel moeten gaan focussen op het sportieve stuk en niet de randzaken", stelt Van Leeuwen. Hij sprak van een 'absurdistisch gevoel' na de zitting. "Vooral dat we nu voor de tweede keer in twee jaar zijn. De rode draad tussen beide zaken is dat we jongens willen helpen naar een hoger niveau. We worden in twee gevallen neergezet als mensen, die hun spelers geen stap laten maken."

Van Leeuwen doelt op de zaak met Micky van de Ven. De verdediger eiste in 2021 ontbinding van het contract. Overigens vertrok hij onlangs voor een miljoenenbedrag naar Tottenham Hotspur. "Daar hebben we van geprofiteerd door het doorverkooppercentage, dat er niet was geweest zonder arbitragezaak. Dat is verschil van leven en dood voor Volendam, zulke bedragen."