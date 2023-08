Liveblog: de zitting van de arbitragezaak tussen Eiting en FC Volendam is voorbij

"Wim was een trainer die mij probeerde te begrijpen. Heel anders dan andere trainers, maar dat was de reden om naar Volendam te komen. Ruben hielp mij tijdens looptrainingen in zijn periode bij Ajax. Hij hielp mij ook met behalen van mijn vwo-examen. Ik ben ook drie keer met hem vakantie op geweest. Persoonlijke band is extreem sterk."

"Persoonlijke band, vertrouwen en een jaar knallen zijn de redenen, waarom ik voor Volendam gekozen. Je hebt als speler een bepaalde ambitie: Nederlands elftal halen is het hoofddoel. Ik wil ook in een topclub spelen in een top-vijf competitie en Europees voetbal spelen."