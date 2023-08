Carel Eiting spant arbitragezaak aan tegen FC Volendam

De KNVB is ingegaan op het verzoek om een spoedarbitragezaak tussen Carel Eiting en FC Volendam, dit melden Voetbal International en De Telegraaf. Gisteravond ontbrak Eiting in de wedstrijdselectie van FC Volendam voor het duel met Vitesse omdat de middenvelder wederom ziek zou zijn geweest.

FC Volendam en Eiting liggen al langer in de clinch over een eventuele overgang naar FC Twente. Eiting wil een transfer maken naar de landskampioen van 2010 en meent dat hij door een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract voor 400.000 euro kan vertrekken. Die bepaling staat volgens de clubleiding van Volendam echter niet in het arbeidscontract.

De marktwaarde van Eiting wordt door FC Volendam geschat op 2,5 miljoen euro. FC Volendam wil de resterende tijd van de transferperiode gebruiken om te kijken of er een beter bod gerealiseerd kan worden dan het bod van 400.000 euro.

De arbitragecommissie gaat zich nu buigen over de kwestie. De arbitragezaak begint donderdag 17 augustus om 19.30 uur.