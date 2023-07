Geluidsregels blokkeren padelplannen: tennisclubs overwegen zelfs verhuizing

Veel tennisclubs willen wel padelbanen, maar kunnen het niet. Strenge geluidsregels maakt het voor veel verenigingen onmogelijk. En daar balen ze flink van, omdat de sport voor veel nieuwe en ook jongere leden zorgt. Er zijn zelfs tennisclubs die daarom een verhuizing overwegen naar een plek waar het wel kan.

Gemiddeld 20 procent is de ledengroei bij tennisclubs die ook padelbanen hebben. En daarbij zorgt de sport, een mix van tennis en squash, ook voor verjonging bij verenigingen die de laatste jaren vergrijzen.

In West-Friesland zijn er inmiddels tien locaties waar het kan, in totaal 40 banen. En clubs die het niet hebben, willen het over het algemeen wel heel graag. "Wat je ziet, is dat veel clubs die ambitie hebben. Zeker vier op de tien clubs waar nog geen padel is, wil het wel heel graag", aldus Frank Neering van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Offertes opgevraagd en plannen voor ingediend

Zo ook TV Swaegh. "We waren al heel ver met een plan voor drie padelbanen. We hadden een stuk grond op het oog, offertes opgevraagd en plannen ingediend bij de gemeente. Maar uit geluidsonderzoek bleek dat we te dicht op de omliggende woningen zitten: 75 meter, terwijl de vuistregel 200 meter is", vertelt voorzitter Guido Mantel. En daarmee kon de stekker gelijk uit de padelambitie van de club.



Het tenniscomplex van TV Swaegh ligt midden tussen woningen - NH Nieuws

Plannen in Blokker en Nibbixwoud in de prullenbak Ook bij Wings in Blokker kunnen ze erover mee praten. "Het bleek al snel dat de afstand van het park tot omwonenden van dien aard is, dat het geen zin heeft om met padel aan de slag te gaan. Dus nu moeten we proberen om een andere manier jongeren te trekken, want we zijn ook best aan het vergrijzen", legt voorzitter Siebrand Konst uit.



Ook TV 't Woud in Nibbixwoud moest afzien van hun plan voor twee padelbanen en waarvoor een tennisbaan opgeofferd zou worden. "We hadden een werkgroep opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken. Maar al snel bleek dat padel hier niet kan. We houden onze ogen wel open voor ontwikkelingen", aldus voorzitter Dennis Draijer.

Verhuizen om padel mogelijk te maken? En zo'n ontwikkeling kan een verhuizing zijn. "Op termijn kijken we daar zeker naar. Bijvoorbeeld naar de locatie waar nu ook de handbalvereniging zit (red. sporthal de Dres)." Hetzelfde geluid horen we bij T.C. Westerkogge uit Avenhorn. Daar is het de komst van een nieuwbouwwijk die de padelplannen blokkeren. "Er lopen fusiegesprekken met TV Apollo uit de Goorn. En daar hoort wat ons betreft ook een nieuw park met padelbanen bij", vertelt voorzitter Hans Bakker. Een oplossing zou eventueel ook nog bijvoorbeeld een geluidswand kunnen zijn om het geluid in de omgeving te dempen. Maar daarover zijn de clubs wel eensgezind. Het is duur en bovendien moet daar een vergunning voor worden aangevraagd bij de gemeente. Daardoor is het ook onzeker is of een wand er ook echt kan komen. Vergrijzing en de toekomst van tennisclubs Gelijk zorgen over de nabije toekomst maken de tennisclubs zich niet. Maar op de langere termijn lijkt padel wel een belangrijke impuls te kunnen zijn voor de toekomst van de verenigingen. "Padel is geen reddingsboei, bij ons zijn mensen ook best verdeeld of we het zouden moeten doen. Maar je ziet bij andere clubs wel een verjonging van de vereniging", aldus Dennis Draijer van TV 't Woud. Guido Mantel van TV Swaegh vult aan: "We zijn gelukkig een gezonde club met een stabiel aantal leden. Maar de groep jongere leden tussen de 25 en 45 is bij ons best klein. Daarin had padel een enorme boost kunnen zijn."

Padel en geluid



Padel produceert doorgaans meer geluid dan tennis. Dit komt door het gebruik van rackets met een blad dat gemaakt is van glasvezel of carbon. En omdat de bal vaak het glas en het metalen hek rondom de baan raakt, wat echo's en een groter geluid produceert. Hoewel er geen vaste regelingen zijn vanuit de overheid over het specifieke geluidsniveau van padel, is er in het algemeen wel regelgeving omtrent geluidsoverlast. Hoeveel geluid (decibel) mag worden geproduceerd verschilt per gemeente en hangt af van het tijdstip.