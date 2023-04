Zorgen om nieuwe tennis- en padelbanen in Wormerland, bewoners starten petitie

Buurtbewoners zijn duidelijk tijdens de bewonersbijeenkomst in Wormerland: het tennis- en padelpark mag er komen, maar dan wel in de Spatterstraat. Het nog te bouwen complex zou volgens het plan van de gemeente aan de rand van het dorp komen. De bewoners zijn tegen en zullen daarom binnenkort een petitie aan de gemeenteraad bieden.

In het huidige plan is het de bedoeling dat de drie tennisverenigingen die Wormer nu rijk is fuseren, naar de nieuwe plek verhuizen en grond achterlaten waarop ruim 160 huizen gebouwd kunnen worden. Er zijn elf tennisbanen, vier padelbanen, een jeu-de-boulesbaan en een clubgebouw ingetekend in de plannen.

Tijdens de informatieavond in café Groos laten de bewoners hun zorgen horen. Onder andere de weidevogels die mogelijk verdwijnen, de weinige parkeerplaatsen en hoge kosten zitten het burgerinitiatief en GroenLinks dwars.

Niet in de natuur

Beide partijen zijn niet tegen plannen voor een vernieuwd sportcomplex, maar wel tegen de plannen voor de huidige locatie. Ze hebben daarom een tegenvoorstel bedacht: niet bouwen in het natuurgebied, maar de plek waar al de sporthal staat vernieuwen en uitbreiden.

