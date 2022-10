Tennissers Wormer willen wedstrijden spelen in buitengebied, maar de weidevogels dan?

Drie kleine tennisclubs in Wormer willen weg uit het centrum en neerstrijken aan de rand van het dorp op de huidige natuurijsbaan. Stichting Behoud Waterland is daar op tegen, want die zien niets in lawaai vlak bij het broedgebied van weidevogels. Vanavond moet de provincie een knoop doorhakken en kiezen voor de natuur of de sport.

"Er gaat natuurlijk enorm veel verstoring plaatsvinden", zegt Klaas Breunissen van Stichting Behoud Waterland. Hij denkt dat de vele banen, de extra padel mogelijkheid, het nieuwe clubhuis en lampen die in de avond aanstaan een probleem worden voor de weidevogels.

"Dit is de beste locatie die voorhanden is", meent Lester de Vries van Tennisclub Eendragt. Volgens hem is het geen probleem omdat er nu al een natuurschaatsbaan, jeu-de-boulesclub en voetbalvelden zijn. "Daar past mooi tennis en padel bij." De Vries denkt dat het nieuwe complex een mooie ontmoetingsplek kan worden voor mensen uit het dorp.

Bouwen van woningen

Volgens de tennisclub is er nog een bijkomend voordeel en dat is dat er op de oude banen huizen gebouwd kunnen worden. "Als je in het dorp rondvraagt hoor je dat er woningnood is", weet de Vries. Daarbij denkt hij dat de situatie in de wereld ook woningen moet bieden aan vluchtelingen.

Stichting Behoud Waterland denkt dat het woningtekort ook opgevangen kan worden door huizen op twee van de drie clubs te bouwen. De tennisclubs kunnen dan op de overgebleven locatie samen gaan.