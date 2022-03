Woningsplitsen toestaan in Wormerland? Wees voorzichtig, zeggen meeste lijsttrekkers

Het woningtekort is ook in Wormerland een groot onderwerp tijdens de verkiezingen. In het verkiezingsdebat gisteravond stelde Karen Schoonheim van de lokale GroenLinks-fractie dat het toestaan van woningsplitsing een goede oplossing is om meer mensen een plek te bieden in de gemeente. Lang niet iedereen is het daar mee eens.

Op de weekmarkt in Wormer slalommen de bewoners tussen de politici door, die daar hun flyers uitdelen en proberen hun stemmen te winnen. Gevraagd naar haar mening over woningsplitsing reageert bezoeker Marianne Boonstra: "Het is een deel van het verhaal. Ik vind het wel goed, maar ik hoor ook van beleggers die huizen kopen en er veel geld mee op willen halen. Daar moet je wel op letten."

"Dit kan toch niet?", zegt een mevrouw die net de markt op loopt. "Ze moeten asielzoekers niet zo snel een huis geven, waarom hebben mensen die hier komen direct allemaal rechten? Dat vind ik zo'n onzin!" Een ander: "Ik denk dat heel veel huizen niet gesplitst kunnen worden. Die zijn vaak niet groot genoeg, als je hier in Wormer kijkt zie ik dat niet zitten."

Die laatste reactie hoor je terug bij de verschillende andere partijen. "Woningen splitsen kan, maar dan moet je wel kijken hoe je het doet", reageert CDA-lijsttrekker en huidig wethouder wonen Jeroen Schalkwijk. "Je lost misschien een stukje woningprobleem op, maar er komen wel problemen bij. Laat ik wat zeggen: parkeren. Mensen hebben allemaal auto’s, daar moet wel plek zijn voor in de buurt. Dus alleen op plekken waar het echt kan." Hij suggereert dat bijbouwen op grote terreinen zoals boerderijen een betere optie is: "Denk aan mantelzorgwoningen."

Druppel op gloeiende plaat

Gianni Hoovenstat van de Partij voor Ouderen en Veiligheid ziet eerder kansen om bij nieuwbouw meerdere huishoudens kwijt te kunnen in plaats van oude woningen te verbouwen. Rolf van Wanrooij (VVD) ziet het als een druppel op een gloeiende plaat en ziet ook liever dat er vol wordt ingezet op grote woonprojecten. Over het toestaan om woningen te splitsen: "Er zijn best wat situaties waar het kan, daar moeten we coulant in zijn. Maar in heel veel situaties gaat het niet."

D66-lijsttrekker Hans Kramer: "Wat ik wil voorkomen is dat er woningen opgekocht gaan worden en opgesplitst worden voor kamerverhuur. Dat is niet de bedoeling." Kees-Jan Kindt van de Partij van de Arbeid voegt toe: "Ik ken ook verhalen van woningsplitsing waar het heel ongelukkig is uitgepakt voor de omgeving. Dat er veel volwassenen in een huis zitten, wat soms tot uitbuiting leidt. Maar in bepaalde situaties - bijvoorbeeld met mantelzorgers - kan het een mooie oplossing zijn."

Het hele Wormerlandse verkiezingsdebat terugkijken kan hieronder.