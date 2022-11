Post-its vol zorgen over nieuw te bouwen tennispark in Wormer

Er kwamen veel zorgen voorbij van inwoners op de eerste informatieavond in Wormer over een nieuw te bouwen tennis- en padelpark. Die moet komen aan de rand van het dorp op de plek waar nu de ijsbaan ligt. In Café Groos stond het gisteravond vol met mensen die de eerste schetsen kwamen bekijken.

Nog lang niet alles werd duidelijk in Café Groos, waar de informatieavond werd gehouden. Begin volgend jaar volgen namelijk nog onderzoeken. Over de geschiktheid van de plek voor het tennispark, het verkeer en zoals elke keer deze dagen: stikstof. Op veel vragen van bewoners kwam dus het antwoord dat er nog veel uitgezocht moest worden. Wel was de voorlopige schets te zien.

De bedoeling is dat de drie tennisverenigingen die Wormer nu rijk is fuseren, naar de nieuwe plek verhuizen en grond achterlaten waarop ruim 160 huizen gebouwd kunnen worden. Er zijn elf tennisbanen, vier padelbanen, een jeu-de-boulesbaan en een clubgebouw ingetekend in de plannen.

"Dit is iets waar ik niet naar uitkijk", moppert Karst Bootsma (foto boven). Als de plannen doorgaan wordt hij een directe buurman van het sportpark. Samen met zijn buren is hij al een tijd in de weer om meer duidelijkheid te krijgen. "Het is nu groen en dat is straks afgelopen. De huidige ijsbaan is eigenlijk gewoon een natuurgebied. Als we geluk hebben wordt er twee weken geschaatst, daarna is het 'plas-dras' en komen er verschrikkelijk veel vogels op af."

Een andere mevrouw is fel: "De mensen uit Wormer moeten een stuk natuurgebied opofferen voor dure woningen voor mensen uit andere gebieden die dat kunnen betalen." Ze heeft net haar handtekening onder een petitie tegen de plannen gezet.

Woningbouw

Wethouder Rolf van Wanrooij (VVD) hoort alle verhalen geduldig aan. Als het wat rustiger wordt, neemt hij een glas drinken en zegt de zorgen goed te begrijpen. Maar: "Als dit niet lukt, gaat het heel lastig worden voor een aantal verenigingen. Het is dan ook de vraag of we voldoende woningbouw kunnen realiseren."

Hij vervolgt zijn verhaal: "Ik word ook op straat aangesproken door mensen: 'wanneer gaan jullie nu bouwen? Ik wil dat mijn zoon of dochter ook in het dorp kan blijven wonen'. Die hebben dezelfde emotie als de mensen die ik vandaag heb gesproken. Dat is een heel interessant spanningsveld."

