Padel blijft maar groeien in West-Friesland: tennisbanen worden zelfs opgeofferd

Het lijkt maar niet op te kunnen met de groei van padel in West-Friesland. De mix van tennis en squash is zo populair, dat de ene na de andere baan uit de grond wordt gestampt. Maar is de snelstgroeiende sport van Nederland de zoveelste hype of is het een blijvertje?

In 2020 waren er nog maar vijf banen in de regio, nu zijn het er al 28. Aan twee daarvan, bij E.T.C. in Enkhuizen wordt momenteel de laatste hand gelegd. Er is zelfs een tennisbaan voor opgeofferd. "We hebben te maken met een teruglopend aantal leden, en hopen dat dit de club een boost geeft", aldus voorzitter Harry de Wit.

Sterker nog, de banen worden pas zaterdag officieel geopend, maar de voorzitter kijkt al verder vooruit. "We horen veel geruchten in de stad dat veel mensen willen padellen. Mocht het echt een vlucht nemen, dan kunnen we uitbreiden naar zeven banen. Dan moeten we wel weer een tennisbaan opofferen, maar daar gaan we wel naar kijken."

'Je redt het niet met alleen tennis'

Veelzeggend over de populariteit is ook het verhaal van T.V. de Hulk in Hoorn. In 2019 hadden ze zoveel leden dat er plannen werden gemaakt voor een extra tennisbaan. "Maar tijdens corona raakten we ineens 70 leden kwijt aan T.V. Hoorn, waar ze konden padellen", legt voorzitter Arthur Henar uit.

Het plan voor de extra tennisbaan ging de prullenbak in. En in augustus wordt gestart met de aanleg van vier padelbanen, die in oktober opgeleverd moeten worden. "We zijn echt wakker geschud. Je steekt je kop in het zand als je denkt dat je het met alleen tennis redt."

Tekst gaat verder onder de foto