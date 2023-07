Is padel de toekomst voor tennisclubs? Ledenaantallen vliegen omhoog

Dat padel een populaire sport is, is al lang duidelijk. Maar dat het tennisclubs zoveel nieuwe leden zou opleveren, daar kijken ze zelf ook enorm van op. En behalve dat het er meer zijn, zorgt het ook voor een noodzakelijke verjonging bij de veelal toch vergrijzende tennisverenigingen. Zo blijkt uit een rondgang van NH langs West-Friese clubs.

Op tien West-Friese locaties kan je nu padellen, een mix van squash en tennis. In een jaar tijd steeg het aantal banen van 28 naar 40. De Enkhuizer Tennis Club opende vorig jaar juli de eerste twee banen. Maar het werd gelijk zo druk dat er dit jaar nog eens twee naast zijn gelegd.

"Mensen stonden na een wedstrijd gelijk een reservering te maken voor de week erop. Anders was je te laat", legt voorzitter Harry de Wit uit. Dat er nu alweer twee nieuwe banen zijn aangelegd is ondank de stevige kosten een logische keuze.

Enkhuizer T.C. 150 nieuwe leden in één jaar

Na jaren van een dalende ledenbestand, groeit het nu weer. In een jaar tijd kwamen er 150 leden bij, een stijging van 33 procent. "We zijn aan het verjongen en er zit een hoop leven in de vereniging, dat is heel belangrijk."

Een reddingsboei voor de tennisverenigingen willen de clubs die padel hebben omarmd het niet noemen. Maar feit is wel dat voor die tijd verenigingen hard vergrijsden en jonge aanwas uitbleef.

Bij TV Wognum dreigde een nieuwe woonwijk roet in het eten te gooien. Maar uiteindelijk lukte het om in april vier hagelnieuwe padelbanen te openen. Het legde ze geen windeieren, aldus voorzitter Ronald Wallaart. "We hebben 90 nieuwe leden erbij. Vooral ook in de groep 18-35 jaar. Dat is fijn, want daardoor krijg je ook groei aan de onderkant."

TV de Kaag in Wervershoof verdubbelt naar 600 leden

Dat zien ze ook bij TV de Kaag in Wervershoof, dat dit jaar uitbreidde van twee naar vier padelbanen. In een paar jaar tijd verdubbelde het aantal leden van 300 naar 600. "Dat kwam niet alleen door padel, maar ook door de verhuizing naar een nieuw complex. Ook de coronatijd waarin veel sporten niet mochten, maar tennis wel, hielp mee. Maar we zien dat bijna ieder nieuwe lid ook gaat padellen", vertelt voorzitter Elke Smit.



