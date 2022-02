Omstreden bedrijf The Padellers krijgt groen licht voor aanleg padelbanen in Zwaag

Het broeide al drie weken, maar nu is het dan zover. De gemeente Hoorn heeft groen licht gegeven voor de vestiging van een padelcentrum aan de Marowijne in Zwaag. Tot grote ergernis van lokale politieke partij Fractie Tonnaer en tennisverenigingen in Hoorn.

Eind januari diende het bedrijf van de Nederlandse ondernemer en influencer Bas Smit bij de gemeente een vergunningsaanvraag in voor een padelcentrum. Tot grote ergernis van lokale politieke partij Fractie Tonnaer en meerdere tennisverenigingen in Hoorn, die ook druk bezig zijn met plannen voor padelbanen.

Padel is een kruising tussen tennis en squash en een van de snelst groeiende sporten in Nederland. Indoorhallen, pop-up banen en velden bij tennis- en sportverenigingen: padel is tegenwoordig overal. In 2015 telde Nederland nog maar 23 padellocaties, nu gaat de teller over de 200 heen.

Niet meewerken

Gemeenteraadslid Roger Tonnaer adviseerde het college om hieraan niet mee te werken. "Er is een tekort aan bedrijfspanden en bouwkavels", betoogde hij.

Daarbij heeft Sportcentrum Hoorn al zeven padelbanen en hebben tennisverenigingen de Hulk, Juliana en Swaegh plannen om zonder subsidie hun tennispark ook uit te breiden met padelbanen. Ze zijn bang om nieuwe leden mis te lopen en dat hun investering nu mogelijk te weinig zal opleveren. "Voor tennisverenigingen is de uitbreiding met padelbanen van vitaal belang", stelt het raadslid.

Sein op groen

Ondanks de zorgen en protesten heeft de gemeente het sein voor de komst van het padelcentrum van bedrijf The Padellers alsnog op groen gezet. "We begrijpen deze zorgen, maar er is geen vergunning nodig voor wat betreft het vestigen van het bedrijf zelf, omdat het binnen het bestemmingsplan past", legt woordvoerder Martin Schuijt uit. Wel moet het bedrijf nog een horecavergunning aanvragen, benadrukt hij.

Het nieuwe centrum zal bestaan uit zes banen in een bedrijfspand aan de Marowijne, waar voorheen Office Center Hoorn zat gevestigd.

In de zomer open

Nu de 'vergunning' is goedgekeurd, wordt het bedrijfspand omgetoverd tot een heus padelcentrum. "Het streven is om komende zomer open te gaan", liet een locatiemanager van The Padellers al eerder weten aan NH Nieuws.