Buurt maakt bezwaar tegen Texelse padelbanen: "Dat 'pok pok' gaat maar door"

Padel is één van de snelstgroeiende sporten in Nederland. Maar niet overal wordt deze mix tussen squash en tennis met luid enthousiasme ontvangen. Met name het geluid van de ballen in de kooi zorgen voor overlast bij omwonenden. Ook op Texel waar de gemeente een omgevingsvergunning heeft afgegeven voor twee padelbanen bij tennisvereniging Deuce in Den Burg. Dit tot groot ongenoegen van veel buurtbewoners en gebruikers van het Gezondheidsplein.

Padel is een racket- en balsport, die gespeeld wordt in een omsloten veld of kooi. Het wordt voornamelijk met vier spelers gedaan, waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net gespeeld wordt. Nieuwe banen schieten als paddenstoelen uit de grond. In totaal zijn er bijna 1600 banen in Nederland.

"We zijn niet tegen de sport en padelbanen, maar wel op deze locatie", zegt Toon Berndsen die namens een groot aantal buurtbewoners spreekt. De buurt heeft officieel bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen de komst van de nieuwe banen. Deze komen volgens Berndsen hemelsbreed 100 meter van de bebouwing.

"Feitelijk draait de vergunning om de bouw van de glazen wanden en een hekwerk." Zonder deze wanden is de sport niet mogelijk. En daar maakt de buurt dus bezwaar tegen. "Deze wanden worden hoger dan twee meter en daar is een omgevingsvergunning voor nodig. We hebben natuurlijk geen bezwaar tegen die wanden, maar wel tegen de geluiden van de balsport. Maar daar konden we geen bezwaar tegen maken."

Hinderlijk

Deuce wil één tennisbaan omzetten in twee padelbanen. Een padelbaan is korter dan een tennisbaan. "Daardoor zijn er veel meer balcontacten. Op beide padelbanen spelen doorgaans acht spelers, waardoor het geproduceerde spelersgeluid ook zal toenemen", aldus de buurtbewoners in een brief.

Padel maakt volgens hen aanmerkelijk meer geluid dan tennis. "De glazen wanden waartegen de bal gespeeld wordt, geeft geluid. De wanden samen vormen een klankkast die het geluid zal versterken. Dat is voor ons buitengewoon hinderlijk." Tussen het tennispark en de woningen Van Den Burg Zuid ligt geen bebouwing, waardoor volgens bewoners alle geluiden ongehinderd op de woningen wordt gekaatst.