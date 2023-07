Snackcar moest op stel en sprong weg, maar niemand wil een horecaplek op HoogTij

Hij moest op stel en sprong weg van het bedrijventerrein HoogTij in Westzaan, maar op de oude standplek van Fred Voskuil is het angstvallig leeg. De gegadigde voor de nieuwe aanbestedingen hebben zich namelijk allemaal teruggetrokken. "Het is niet aanlokkelijk om daar te beginnen", legt Voskuil uit.

Fred Voskuil, beter bekend als Fred Kroket , snapt wel dat het niet gelukt is. Hij wilde zelf graag blijven, maar 'er was vanaf het begin geen medewerking'. "Ik vind het jammer dat ze zich zo star hebben opgesteld", vertelt Voskuil. "Dat ik de biezen heb moeten pakken."

Te weinig plek op het energienetwerk , hoge huurprijs, stijgende bouwkosten, inflatie, concurrentie door meerdere horecagelegenheden te willen vestigen in het gebied: dit is een greep uit de redenen waarom het de gemeente Zaanstad niet gelukt is om de kavels op HoogTij te verhuren.

De hoge prijs was voor Voskuil een probleem, maar als hij iets meer de tijd had gehad, had hij naar eigen zeggen kunnen blijven bestaan. "Als ze mij toen hadden kunnen meenemen, kon ik nog even doordraaien. Dan had ik kunnen doorgaan met verdienen. Dan had ik kunnen doorpakken met een investeerder."

'Gemeente kan en mag niet anders'

Voskuil laten doorgaan, was alleen geen optie volgens een woordvoerder van de gemeente. "De gemeente kan en mag niet anders dan marktconform handelen en mag en kan ook geen willekeur toepassen. We volgen aanbestedingsregels voor de horecakavels."

De woordvoerder vervolgt. "Om niet te gunnen op prijs en lokale partijen een goede kans te geven is besloten aan te besteden met een vaste prijs (op basis van een reeds uitgevoerde taxatie) en verder te gunnen op aspecten als duurzaamheid en lokale verbondenheid." Volgens gemeente Zaanstad 'maakte dhr. Voskuil evenveel kans op een plek op HoogTij als andere ondernemers'.

Opnieuw aanbieden

Er zal door de gemeente opnieuw naar de situatie gekeken om later de kavels opnieuw op de markt te zetten. Voor Voskuil is de situatie verleden tijd. Zijn snackcar en spullen zijn verkocht. Toch hoopt hij dat de gemeente 'hand in eigen boezem steekt'. Voskuil: "Jongens wordt eens wakker!"